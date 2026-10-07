Крупное помещение для бизнеса в Северном округе выставили на городские торги

В Москве на открытом аукционе можно будет приобрести крупное коммерческое помещение, расположенное в Беговом районе.
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