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Верховный суд РТ отправит осужденным по делу "Лизинг-гранта" решение кассации

Верховный суд РТ отправит осужденным по делу "Лизинг-гранта" решение кассации

Сегодня в Верховном суде Татарстана началось повторное рассмотрение апелляционных жалоб осужденных и их адвокатов на приговор Вахитовского райсуда Казани по делу о хищениях субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на 17 млн рублей.

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