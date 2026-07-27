MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Solana лидирует по притоку капитала, но цена пока не может пробить сопротивление

Конкуренция за ликвидность между блокчейнами усиливается, и Solana (SOL) уверенно опережает конкурентов: сеть привлекла около $552,6 млн чистого притока капитала, преимущественно из Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain и Tron.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии