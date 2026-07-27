Solana лидирует по притоку капитала, но цена пока не может пробить сопротивление

Конкуренция за ликвидность между блокчейнами усиливается, и Solana (SOL) уверенно опережает конкурентов: сеть привлекла около $552,6 млн чистого притока капитала, преимущественно из Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain и Tron.
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