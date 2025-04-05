Пугачеву и Галкина заметили на Кипре вместе с Данилой Козловским

Певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина* заметили на бенефисе актера Данилы Козловского в Лимасоле на Кипре, который остался без заработка в России и теперь гастролирует за границей, кадры встречи появились в Сети.
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