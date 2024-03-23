В Югре отменили церемонию открытия кинофестиваля «Дух огня»

Торжественное открытие и мероприятия культурной программы международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отменены после трагедией в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии