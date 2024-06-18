Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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McDonald's прекращает свой эксперимент с обработкой заказов с помощью ИИ

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекращает свой эксперимент с обработкой заказов с помощью искусственного интеллекта после того, как в социальных сетях появились сообщения о странных ошибках, передает издание Axios.

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