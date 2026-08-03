Амбициозный прагматик или утонченная натура: о чем говорят ваши гастрономические предпочтения

Вы когда-нибудь задумывались, почему подруга заказывает пасту с морепродуктами, коллега не может жить без стейка, а вы готовы продать душу за кусок торта? Оказывается, наши вкусовые пристрастия — не просто каприз.
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