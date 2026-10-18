Волна уличных протестов против роста цен охватила Италию, более 50 человек задержаны. Об этом 18 октября сообщило агентство ANSA.
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