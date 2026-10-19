Green Rock и Hyatt Hotels Corporation подписали соглашение о выходе на рынок Армении международного гостиничного бренда высокого класса Hyatt Regency Dilijan — первого отеля бренда Hyatt Regency в стране, который будет реализован в Дилижане.
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