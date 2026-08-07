Mexico Bans Fracking In Key Shale Basin By Julianne Geiger of OilPrice.com Mexico has ruled out fracking in a key shale basin, drawing a line through a resource-rich area even as the country looks for ways to cut its dependence on U.
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