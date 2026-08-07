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Zero Hedge

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Mexico Bans Fracking In Key Shale Basin

Mexico Bans Fracking In Key Shale Basin

Mexico Bans Fracking In Key Shale Basin By Julianne Geiger of OilPrice.com Mexico has ruled out fracking in a key shale basin, drawing a line through a resource-rich area even as the country looks for ways to cut its dependence on U.

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