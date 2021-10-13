Глагол - тест test

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • buker Doker
    Значит правильно сделали все те, кто не передавал свои данные на мо_сру. А многие ведь и вообще там не регились, мног...Власти Москвы пер...
  • георгий отрожденный отрожденный
    Есть её вина в ДТП, нужны доказательства, снимать с Регистратора. Пройдёт время тот, кто ищет, тот всегда найдёт.Отстаньте от Собчак
  • Николай Шутов
    Долго, долго уговаривал колхозного быка. Ну покрой мою корову, чтоб не быть без молока. Думаю, что водит...Собчак вызвали в ...

Власти Москвы передадут полиции фотографии пользователей mos.ru

Все загруженные на портал фото для получения госуслуг передадут в систему распознавания лиц.

Вернуться к статье
11
Обсудить
buker Doker
Значит правильно сделали все те, кто не передавал свои данные на мо_сру. А многие ведь и вообще там не регились, многие передавали искаженные данные, в частности фриковые и чужие фотки, вот смеху та будет. И как мы жили раньше, и неплохо жили, без всякой это лабуды? И полицаев не было, а милиции было так мало, что мы ее почти не замечали. И порядка та было на порядок больше. И даже по ночам могли свободно гулять и не бояться за детей и близких. Что же случилось та? А просто до власти дорвались бандюганы и упыри. Это вообще законно и конституционно, передавать фотографии кому либо, согласие у граждан спрашивали?

Картина дня

наверх