Власти Москвы передадут полиции фотографии пользователей mos.ru

Сергей ХрипуновПолитикаВласти Москвы передадут полиции фотографии пользователей mos.ruВсе загруженные на портал фото для получения госуслуг передадут в систему распознавания лиц.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBDbuker DokerЗначит правильно сделали все те, кто не передавал свои данные на мо_сру. А многие ведь и вообще там не регились, многие передавали искаженные данные, в частности фриковые и чужие фотки, вот смеху та будет. И как мы жили раньше, и неплохо жили, без всякой это лабуды? И полицаев не было, а милиции было так мало, что мы ее почти не замечали. И порядка та было на порядок больше. И даже по ночам могли свободно гулять и не бояться за детей и близких. Что же случилось та? А просто до власти дорвались бандюганы и упыри. Это вообще законно и конституционно, передавать фотографии кому либо, согласие у граждан спрашивали?Комментировать
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