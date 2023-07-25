Аргументы и Факты

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В Нью-Йорке дроны поставили на службу городским властям

В Нью-Йорке дроны поставили на службу городским властям

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о новых правилах использования беспилотных аппаратов на территории города: отныне дроны будут не только обеспечивать порядок и безопасность на улицах и пляжах, но и следить за состоянием домов, в том числе частных.

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