В Нью-Йорке дроны поставили на службу городским властям

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о новых правилах использования беспилотных аппаратов на территории города: отныне дроны будут не только обеспечивать порядок и безопасность на улицах и пляжах, но и следить за состоянием домов, в том числе частных.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о новых правилах использования беспилотных аппаратов на территории города: отныне дроны будут не только обеспечивать порядок и безопасность на улицах и пляжах, но и следить за состоянием домов, в том числе частных.
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