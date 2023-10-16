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Мирошниченко и Воронков набрали первые очки в АХЛ – сделали по передаче в матче фармов «Вашингтона» и «Коламбуса»

Мирошниченко, выступающий за «Херши», фарм-клуб «Вашингтона», отдал результативный пас в матче с «Кливлендом» (5:2).

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