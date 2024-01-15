«Отходить из Авдеевки придётся далеко» – военный эксперт озвучил невесёлый прогноз 

Несмотря на то, что тема штурма Авдеевки отошла на второй план, украинское командование продолжает рассматривать сдачу города как приемлемый вариант, и ещё неизвестно, как это отразится на украинском общественном мнении в условиях острого внутриполитического кризиса.
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