Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

ЗанозаОбществоСоцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах .Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга Кольцова (Кринберг)Агрессор лютует, оккупанты перестали поставлять газ без оплаты 😱😀, истребили ФСЮ туалетную бумагу у бритов....Ирина Чещинаа зачем им бумага, коли жрать нечего? ))))))Александр СимаковВ связи с высокими ценами на газ и его острой нехваткой, в Британии открываются пункты по приёму природного газа от населения. Донорам природного газа будут бесплатно выдавать ведро гороха и рулон туалетной бумаги. :-)Комментировать
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