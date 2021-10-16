Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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Ольга Кольцова (Кринберг)
Агрессор лютует, оккупанты перестали поставлять газ без оплаты 😱😀, истребили ФСЮ туалетную бумагу у бритов....
Ирина Чещина
а зачем им бумага, коли жрать нечего? ))))))
Александр Симаков
В связи с высокими ценами на газ и его острой нехваткой, в Британии открываются пункты по приёму природного газа от населения. Донорам природного газа будут бесплатно выдавать ведро гороха и рулон туалетной бумаги. :-)

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