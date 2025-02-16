В МВД уточнили, как иметь два российских загранпаспорта

Граждане России могут официально иметь в своем распоряжении не более двух загранпаспортов. Один из них обязательно должен быть биометрическим, в воскресенье, 16 февраля, ТАСС со ссылкой на материалы Главного управления по вопросам миграции МВД России.
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