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Закон и Порядок

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Эксперты объяснили решение ВС о конфискации имущества осужденных супругов

Эксперты объяснили решение ВС о конфискации имущества осужденных супругов

Юрист Старинский: конфискация имущества супругов осужденных возможна при разводе Опрошенные РБК юристы отметили, что Верховный суд разъяснил, что именно подпадает под конфискацию при совершении преступления и возможна ли она, если имущество переписано на родственников или супруги развелисьФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Верховный суд в декабре счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления.

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