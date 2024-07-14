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ЧЕ-2024. Девушки. Франция и Испания сыграют в финале, Германия и Италия сойдутся в матче за 3-е место

Франция и Испания сыграют в финале, Германия и Италия сойдутся во встрече за 3-е место. Чемпионат Европы Девушки (U20) Клайпеда и Вильнюс, Литва Плей-офф Финал ФРАНЦИЯ – Испания 14 июля.

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