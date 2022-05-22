Сегодня...22 мая

Праздники: Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая День винегрета День Шерлока Холмса День рождения тюбика для зубной пасты Всемирный день скрипки День основания Третьяковской галереи День рождения технологии «Ethernet» День богатырского Посвиста Праздник Перекопской иконы Божией Матери Всемирный день городских фермеров Международный день биологического разнообразия Всемирный день гота День биткоин-пиццы Всероссийский день бассейновой индустрии День памяти святого пророка Исаии События в истории: 1906 - братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.