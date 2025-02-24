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Ноябрянам нужно отчитаться о доходах

Ноябрянам нужно отчитаться о доходах

Жители Ноябрьска необходимо до 30 апреля отчитаться о доходах, полученных в 2024 году. Заполнить и отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в таком случае посещать саму налоговую инспекцию не придётся.

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