Ноябрянам нужно отчитаться о доходах

Жители Ноябрьска необходимо до 30 апреля отчитаться о доходах, полученных в 2024 году. Заполнить и отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в таком случае посещать саму налоговую инспекцию не придётся.