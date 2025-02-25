Отключить все рабочие чаты хотят 72% россиян

Эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование», выяснили, что 72% россиян испытывают усталость от рабочих чатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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