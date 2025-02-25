Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Дятлов там всегда хватало! 😂Орнитолог Мишин с...
  • Аркадий Шацкий
    Раз он хорошо знает историю то сначала завоюет Европу.Нимайер заявил, ч...
  • Traveller
    Это котог, кого он хочет "превратить в дружественное..."? Опять "бг'ацкий нарот"?Путин заявил, что...

Отключить все рабочие чаты хотят 72% россиян

Эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование», выяснили, что 72% россиян испытывают усталость от рабочих чатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх