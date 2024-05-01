Эксперты рассказали, как изменятся цены на аренду жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях по итогам апреля составила 27,4 тысячи рублей, снизившись на 1% по сравнению с мартом, посчитали в «ЦИАН.
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