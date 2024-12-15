Volkswagen и АвтоВАЗ могут позавидовать: за не полный год завод BYD в Сиане выпустил миллион машин

BYD — один из самых успешных производителей автомобилей современности: пока европейские и американские бренды переживают кризис, сокращают производство и увольняют сотрудников, BYD безумно наращивает производство и занимает все большую долю рынка (Ford уже отстает).
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