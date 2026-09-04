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ТАСС

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Лидера ОПГ арестовали по обвинению в убийстве двух человек в 1993 году

Лидера ОПГ арестовали по обвинению в убийстве двух человек в 1993 году

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Лидера криминальной группировки Владимира Татаренкова и его сообщника задержали и арестовали по обвинению в убийстве двух человек в Хакасии в 1993 году.

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