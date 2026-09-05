«Рождение новой нефтяной провинции»: Игорь Сечин поздравил Владимира Путина с запуском «Восток Ойл»

В истории российской нефтегазовой отрасли открылась новая глава: началась отгрузка первой нефти в рамках масштабного проекта «Восток Ойл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Принцип доминирования в крови»: почему бытовое хулиганство мигрантов — это не мелочь, а прямая угроза нашему обществу
- «Патриотизм» по прейскуранту? Почему домашний арест для очередного проворовавшегося экс-чиновника — это не наказание, а скорее привилегия
- Почему перемирие по линии фронта — это не мир, а кража нашей победы
Свежие комментарии
- Приехал, поработа...
- Демографическая б...
- Приехал, поработа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым