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Регионы России

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Костромской «Спартак» обыграл «Рязань» в четвертьфинале FONBET Кубка России

Костромской «Спартак» обыграл «Рязань» в четвертьфинале FONBET Кубка России

Встреча в Рязани завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей — команды «Спартак» из Костромы. В ходе матча четвертьфинала путёвки в полуфинал FONBET Кубка России мячи забили Денис Жилмостных на 33-й минуте и Илья Рубцов на 44-й минуте реализовавший пенальти.

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