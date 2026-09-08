Костромской «Спартак» обыграл «Рязань» в четвертьфинале FONBET Кубка России

Встреча в Рязани завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей — команды «Спартак» из Костромы. В ходе матча четвертьфинала путёвки в полуфинал FONBET Кубка России мячи забили Денис Жилмостных на 33-й минуте и Илья Рубцов на 44-й минуте реализовавший пенальти.
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