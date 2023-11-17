Есть только один способ: как в России доставляют кровь пациентам в труднодоступные районы

Донорство крови и костного мозга стало одной из самых обсуждаемых тем в Хабаровском крае. 10 ноября Национальный фонд развития здравоохранения совместно со службой крови Хабаровского края провели дискуссионную площадку на Краевой станции переливания крови, которая познакомила представителей СМИ, фонда, общественности с работой службы крови.