Британской полиции разрешили применять "максимально жёсткие" меры к протестующим

Сильные протесты против мигрантов уже привели к ранениям среди гражданских лиц и полиции.Возникновение протестов было обусловлено слухами о том, что подросток-исламист совершил убийство детей в Саутпорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии