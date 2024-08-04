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Царьград

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Британской полиции разрешили применять "максимально жёсткие" меры к протестующим

Британской полиции разрешили применять "максимально жёсткие" меры к протестующим

Сильные протесты против мигрантов уже привели к ранениям среди гражданских лиц и полиции.Возникновение протестов было обусловлено слухами о том, что подросток-исламист совершил убийство детей в Саутпорте.

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