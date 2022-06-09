Кто и как готовил ВСУ к городским боям на Донбассе и в Крыму

Пожалуй, главным аргументом наших многочисленных «охранителей», с пеной у рта теперь оправдывающих, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах, служит то, что зато мы готовились к войне, клепая «Калибры», «Кинжалы» и «Цирконы».