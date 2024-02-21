Американская компания пытается остановить закупку тюменского депздрава на поставку противоопухолевого препарата

Американская компании «Агурона Фармасьютиказлз Элэлси» пытается приостановить в суде исполнение государственных контрактов на поставку противоопухолевого препарата российского производства «Акситиниб», который с конца 2023 года заменил на рынке препарат «Инлита» производства концерна «Pfizer».
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