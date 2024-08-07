Иран может отказаться от масштабного удара по Израилю

Global Look Press/Wang Shang/XinHua Власти Ирана могут пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в качестве ответа на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.