Иран может отказаться от масштабного удара по Израилю

Global Look Press/Wang Shang/XinHua Власти Ирана могут пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в качестве ответа на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
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