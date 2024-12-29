В авиакатастрофе в Южной Корее смогли спастись двое – другие истории выживших

Трагедия в Южной Корее произошла в аэропорту Муан (провинция Чолла-Намдо). Около 9.07 утра (3.07 по Москве) самолёт Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air при посадке оказался вне взлётно-посадочной полосы и врезался в ограждение.