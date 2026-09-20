В эксклюзивном комментарии для aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов раскрыл, какая участь уготована иностранным наёмникам, которых украинское командование отправляет сейчас под Харьков.
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