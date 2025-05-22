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Царьград

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Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях открывает сезон с 8 судов

Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях открывает сезон с 8 судов

В Якутии стартует паромная переправа Якутск — Нижний Бестях с 22 мая. На начальном этапе будет задействовано восемь паромов, в пиковый сезон их количество вырастет до 14.

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