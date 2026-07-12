О чём молчат руины, и шепчут пирамиды. (ч. II) И объяснение сеньоров о том, что на самом деле, это их предки построили, но потом началась «эпоха средневекового мракобесия», продлившаяся целую тысячу лет, и все разучились строить вот такое вот чудо… И забыли также, для чего пирамиды нужны.