Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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О чём молчат руины, и шепчут пирамиды. (ч. II)

О чём молчат руины, и шепчут пирамиды. (ч. II)

О чём молчат руины, и шепчут пирамиды. (ч. II) И объяснение сеньоров о том, что на самом деле, это их предки построили, но потом началась «эпоха средневекового мракобесия», продлившаяся целую тысячу лет, и все разучились строить вот такое вот чудо… И забыли также, для чего пирамиды нужны.

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