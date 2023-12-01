Тамара Глоба раскрыла секреты цифр и их влияния на нашу судьбу

Тамара Глоба, известный астролог, раскрыла секреты цифр и их влияния на нашу судьбу. В ее объяснении говорится о том, что если при сложении числа и месяца получается число меньше 6 (то есть 1, 2, 3, 4 или 5), то необходимо добавлять к году рождения постоянную величину, равную сумме цифр месяца,.