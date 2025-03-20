ККВ: неделя боевой учебы студентов

Под руководством казаков-наставников во главе с Петром Трахановым при кураторстве атамана Приморского хуторского казачьего общества, командира поискового отряда Черноморского округа Павла Ларичева для шести групп второкурсников сборы стартовали в понедельник и завершатся в субботу военно-полевым выходом.