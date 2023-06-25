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Без света на 4 часа останутся жители трех улиц Уссурийска 26 июня

Без света на 4 часа останутся жители трех улиц Уссурийска 26 июня

Временное отключение электричества ожидается в понедельник ,26 июня. С 08.00 до 12.00 часов света не будет в домах по улицам Красина, 57-63, 58а-60, Казачья, 45-55, 34-62, переулок Чайковского.

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