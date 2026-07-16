ИИ Claude помог решить 10-летнюю математическую загадку: учёные впервые доказали сложную теорию с помощью нейросети

В физике сложных систем больше десяти лет висела нерешенная задача о так называемом джамминге. Это момент, когда система (например, куча песка или стакан с шариками) переходит из сыпучего состояния в твердое.
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