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Мировое обозрение

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ИИ Claude помог решить 10-летнюю математическую загадку: учёные впервые доказали сложную теорию с помощью нейросети

ИИ Claude помог решить 10-летнюю математическую загадку: учёные впервые доказали сложную теорию с помощью нейросети

В физике сложных систем больше десяти лет висела нерешенная задача о так называемом джамминге. Это момент, когда система (например, куча песка или стакан с шариками) переходит из сыпучего состояния в твердое.

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