Президент Путин прилетел в столицу Казахстана, где примет участие в трех международных саммитах

После голосования на Генассамблеи ООН, где большинством голосов была принята резолюция, осуждающая референдумы на бывших территориях Украины о вхождении в состав РФ, главы некоторых государств, воздержавшихся и поддержавших это решение, отправились в столицу Казахстана.