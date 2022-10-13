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Президент Путин прилетел в столицу Казахстана, где примет участие в трех международных саммитах

Президент Путин прилетел в столицу Казахстана, где примет участие в трех международных саммитах

После голосования на Генассамблеи ООН, где большинством голосов была принята резолюция, осуждающая референдумы на бывших территориях Украины о вхождении в состав РФ, главы некоторых государств, воздержавшихся и поддержавших это решение, отправились в столицу Казахстана.

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