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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова на выступление публициста С. Жирнова на ЮТУБ-канале 14.12.2023 г.

   В Кремле всегда будут сидеть идиоты, пока российский народ в ближайшее время не объединится в едином порыве на честных и демократических выборах избрать своего достойного доверия ПРЕЗИДЕНТА, отвечающего перед народом по закону за свои ошибки во внутренней и внешней политике.

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