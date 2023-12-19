На Соколово-Мещерской провели уборку придомовой территории

Сотрудники специализированной организации провели работы по уборке придомовой территории на улице Соколово-Мещерская Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники ГБУ «Жилищник района Куркино» «Специалисты после обследования территории, которая была указана в обращении, провели работы по уборке территории от снега.