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Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничье Курской области

Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

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