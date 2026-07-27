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Пятиместный Tenet T8 с передним приводом: новая версия и цена

Пятиместный Tenet T8 с передним приводом: новая версия и цена

Пятиместный Tenet T8 с передним приводом: новая версия и цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале июня отечественный бренд Tenet анонсировал новую доступную версию своего флагманского кроссовера T8, а спустя месяц вывел ее на рынок.

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