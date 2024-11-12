Любопытная новость у шведов: они приостанавливают у себя строительство морских ветряных электростанций, опасаясь, что они будут мешать раннему обнаружению российских ракет, атакующих Швецию в случае войны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Любопытная новость у шведов: они приостанавливают у себя строительство морских ветряных электростанций, опасаясь, что они будут мешать раннему обнаружению российских ракет, атакующих Швецию в случае войны.
Свежие комментарии