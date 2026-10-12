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В преддверии G20 глобальный надзорный орган указал на связанные со стейблкоинами риски

В преддверии G20 глобальный надзорный орган указал на связанные со стейблкоинами риски

Совет по финансовой стабильности (FSB) обозначил риски для финансовой стабильности, связанные с искусственным интеллектом, и проблемы регулирования стейблкоинов.

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