Сегодня рэпера Наваи задержали на границе Казахстана с наркотическими веществами в 2,5 грамма. В данное время артист находится под наблюдением правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Анастасия Волочко...
- Дочь Марины Смирн...
- ВС «С Валерием Шляфм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым