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Аргументы недели

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Взрыв в ресторане - теракт, организованный Украиной для устрашения итальянцев

Взрыв в ресторане - теракт, организованный Украиной для устрашения итальянцев

Посольство РФ в Риме: взрыв в московском ресторане Balzi Rossi был терактом, организованным Украиной для устрашения итальянцев.

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