Процесс вытеснения канонической УПЦ из православных святынь на Украине продолжается. Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил глава раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифан (Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛВ Один из самых мас...
- Военный эксперт: ...
- ВА Эксперт о Крымско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым