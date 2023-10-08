Жизель Бюндхен рассказала о любимой оздоровительной процедуре

Жизель Бюндхен рассказала о любимой оздоровительной процедуреЖизель БундхенБразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о своей любимой оздоровительной процедуре, благодаря которой чувствует себя счастливой.
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